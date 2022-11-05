وكالة «يونهاب»: كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ بالستية باتجاه البحر

ذكرت وكالة كوريا الجنوبية الرسمية «يونهاب»، أن كوريا الشمالية أطلقت 4 صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر، صباح اليوم السبت.

أمريكا تنشر قاذفات أسرع من الصوت في كوريا الجنوبية

ويأتي إطلاق الصواريخ الأربعة، بعد وقت قليل من نشر الولايات المتحدة الأمريكية، قاذفات أسرع من الصوت، في كوريا الجنوبية، في ظل تدريب مشترك بينهما، وهو الأمر الذي أثار حفيظة كوريا الشمالية.

صواريخ كوريا الشمالية في 2022

وأطلقت كوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري، 10 صواريخ باليستية، في أول إطلاق منذ عام 2017، وهو ما جرى اعتباره استفزازا هو الأعلى في شبه الجزيرة الكورية منذ عام 2010، الذي شهد وفاة 46 بحارا من كوريا الجنوبية على متن «طرادا حربيا» هاجمته كوريا الشمالية.