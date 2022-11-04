القاهرة الإخبارية: مندوب الصين بمجلس الأمن يطالب بحوار شامل مع كوريا الشمالية

قال مندوب دولة الصين، إن المئات من الطائرات الحربية تحلق في استعراض للقوة النووية الكورية، ووزارة الدفاع الأمريكية تعتبر أن استخدام كوريا الشمالية للأسلحة أمر خطير رغم أنها عززت من تعاونها مع بلاد أخرى في الغواصات النووية.

وأوضح خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة قضية التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، والمذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة وآخرين يزعمون أن المناورات العسكرية ذات طابع دفاعي، برغم أن كوريا تؤكد أن تطوير نظم الدفاع أمر ضروري بالنسبة لها، وتوجد حالة من التوتر في شبه الجزيرة وبحاجة لتخفيف التوتر والمطالبة بوقف المواجهة بشكل أحادي.

وطالب الأمم المتحدة بالقيام بدورها لاستئناف حوار هادف، ومجلس الأمن يجب أن يقدم دورا بناءً للحفاظ على الاستقرار ويوقف الفوضى، ويعمل على تسوية النزاعات في ظل الظروف الراهنة ولابد من الحوار الشامل مع كوريا الشمالية.