استشاري تغذية ينصح بـ«البليلة»: 6 عناصر يجب إدخالها في إفطار الطفل

قال الدكتور أحمد دياب، استشاري التغذية العلاجية، إن الطفولة من أهم المراحل التي يحدث فيها نمو بنسب كبيرة لجميع أجهزة جسم الإنسان، وبالتالي يحتاج الطفل لمأكولات تساعد على نمو المخ وتحسين كفاءته بشكل سليم، فضلًا عن رفع المناعة وتقوية العظام، إلى جانب المأكولات التي تعطى طاقة ونشاط طوال اليوم، مؤكدُا أهمية وجبة الفطار متكاملة العناصر الستة لتحقيق ذلك.

6 عناصر لابد من تواجدها في وجبة الإفطار

وتابع «دياب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، إن هناك 6 عناصر لابد من إدخالها في وجبة الإفطار، منهم عنصر الكولين من مشتقات فيتامين «ب» لأهميته في تبادل ونقل المعلومات داخل خلايا مخ الطفل لزيادة تحصيله الدراسي، ويتم إدخال الكولين من خلال صفار البيض أو كوب صغير من «البليلة» كل يوم.

وتابع أن العنصر الثاني التي يجب أن تشتمل عليه وجبة الإفطار لدى الطفل هو فيتامين «ج» ويتواجد في عصير برتقال الطازج أو جوافة، فضلًا عن عنصر الفسفور الذي يساعد على تمثيل الكالسيوم في العظام والأسنان وتحسين كفاءة المخ، ويتم الحصول عليه من خلال منتجات الألبان، أما العنصر الرابع الكالسيوم المتواجد في اللبن والجبن لفائدته الكبرة للعظام والأسنان، مشيرًا إلى أن تساقط الأسنان اللبنية لدى الطفل قبل ميعادها الطبيعي، يؤدي إلى تعرج الأسنان التي تنشأ فيما بعد.

الأنيما تنتشر بكثرة بين الأطفال

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أهمية العنصر الخامس وهو الحديد لتجنب حدوث الأنيما التي تنتشر بكثرة بين الأطفال، ويتم الحصول عليه في وجبة الإفطار عن طريق ملعقة عسل أسود أو موز أو تفاح، بينما آخر عنصر هو اليود الذي تحتاجه الغدة الدرقية للطفل والمسؤولة عن جميع عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسم ويتواجد في ملح اليود أو الأسماك.