«يوسف» طالب ابتدائي يخترع جهازا لتنقية المياه.. ضمن برنامج جامعة الطفل

تعد جامعة الطفل أحد روافد الثقافة والتدريب لتنمية مواهب الأطفال ومساعدتهم على تحديد أهدافهم المستقبلية وكيفية تحقيقها بشكل مخطط ومدروس، عن طريق إلحاقهم ببرامج علمية مختلفة، منها: الطاقة والمياه والفنون وعلم المصريات والعلوم الإنسانية والصحة والتنوع البيولوجي.

جهاز يعمل مكنسة ومروحة في آن واحد

ونجحت جامعة الطفل في إبراز عدد من المواهب والمخترعين، وأشاد السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، باختراع الطفل يوسف رمضان بالصف السادس الابتدائي جهازًا يعمل كمكنسة ومروحة في آن واحد، إلى جانب ابتكاره جهاز آخر لتنقية مياه الشرب.

ومنذ انطلاق جامعة الطفل التابعة لجامعة دمياط، نظمت عددًا من الفعاليات التدريبية والتحفيزية ومنح بمدارس الموهوبين، وقال رئيس جامعة دمياط، في تصريح صحفي على هامش مشاركته في حفل الأنشطة الطلابية، إنه يتابع باستمرار تدريبات الأطفال على الحاسب الآلي وابتكارات الموهوبين، مشيدًا بما يقدمونه من إنجازات حقيقية.

نظام الدراسة بجامعة الطفل

وفيما يتعلق بنظام الدراسة بجامعة الطفل، أوضح «الدعدور» أن الدراسة بها تكون خارج نطاق اليوم العادي في العطلات الرسمية، وتقدم العديد من المنح والجوائز للموهوبين، داعيًا أهالي محافظة دمياط إلى التعرف على برنامج الجامعة ودعم أبنائهم.

كيفية الالتحاق بجامعة الطفل

يذكر أن متطلبات الالتحاق بجامعة الطفل تتمثل في ملف يضم 4 صور شخصية، وشهادة ميلاد إلكترونية، ويجرى ترشيح الأطفال الدارسين بها من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتضم الأطفال من الفئة العمرية من 9 إلى 13 سنوات، وتدعم أكاديمية البحث العلمي المشروع بحوالي 15 مليون جنيه، كما يبلغ متوسط الدعم للطالب ضمن برنامج الجامعة نحو ألف جنيه سنويًا.