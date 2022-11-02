تفعيل مكاتب «حماية الطفل» بالوحدات المحلية في محافظة المنيا

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري للجنة العامة لحماية الطفل، بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، ووائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، والدكتورة هناء عبد الحميد العضو النفسي للوحدة العامة، ومنال أبو سمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، وسيدة جابر مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة.

القيادة السياسية مهتمة بملف حماية الطفل

وأكد «القاضي» أن القيادة السياسية تضع ملف حماية الطفل من المخاطر وتعليمه في مقدمة أولوياتها، وتسعى جاهدة لتغيير إيجابي في واقع الأطفال بمناطق الاحتياج بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد، مشيداً بدور اللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال.

وقال «القاضي»، إن محافظة المنيا تعد من أولى المحافظات التي شكلت وفعلت لجان حماية الطفل، لافتاً إلى ضرورة تكاتف القوى المدنية والمجتمعية مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المتعلقة بحماية الطفل وتذليل العقبات بالمراكز والقرى، مؤكداً على ضرورة استمرار التعامل الفوري مع بلاغات الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 ومكاتب حماية الطفل بالوحدات المحلية، وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.

استعراض جهود اللجنة في حماية الطفل

واستعرضت مقررة اللجنة العامة لحماية الطفل جهود اللجنة في حماية الطفل، وجرى عرض توصيات الاجتماع السابق وما تنفيذه منها والمشكلات التي تخص الأطفال، وعرض نشاط وحدات حماية الطفل والبلاغات التي تلقتها، والمشكلات التي رصدتها الوحدة العامة لحماية الطفل.