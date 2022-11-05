«تنسيقية شباب الأحزاب» تعقد ورشة عمل عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، ورشة عمل عن «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري، في ظل الحوار الوطني.

أول التزام وطني ذاتي في ملف حقوق الإنسان

وتتناول الورشة مناقشة عدة محاور منها، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول التزام وطني ذاتي في ملف حقوق الإنسان وإنجازاتها حتى الآن، وأطر عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومحاورها الأربعة، فضلاً عن التحديات التي تواجه تفعيل الاستراتيجية (تشريعية وتنفيذية وتحديات عالمية)، وآليات وأدوات الإسراع في تحقيق المستهدف من الاستراتيجية بحلول عام 2026.

ورشة عمل عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

يدير ورشة العمل كل من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونيفين إسكندر، عضو التنسيقية.

كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت في وثت سابق، عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرّها وبشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية وذلك بشأن القضايا التي من المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.