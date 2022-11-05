بايدن: سأنتصر في انتخابات التجديد النصفي.. وترامب: البيت الأبيض في انتظاري

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ الديمقراطيين سيحققون الفوز في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، محذّرا من صعوبة العامين المقبلين.

إمكانية الانتصار في الانتخابات

وأعرب بايدن البالغ من العمر 79 عاما، بحسب وسائل إعلام أمريكية محلية، وينتمي للحزب الديمقراطي، خلال حملته الانتخابية في ولايات منذ أيام، عن تفاؤله بأنّ حزبه يمكنه الانتصار، وتابع أمام حشد في مدينة شيكاغو الأمريكية، ثالث أكبر مدينة تحتضن سكان في الولايات المتحدة الأمريكية: «لا أعتقد مطلقا أنّنا في ورطة، أعتقد أنّنا سنفوز حقا».

تحذير من صورة قاتمة

وحذّر بايدن من وجود صورة قاتمة إذا انتصر منافسوه من الحزب الجمهوري، قائلا: «إذا خسرنا الكونغرس ومجلس الشيوخ، فسيكون أمامنا عامان مروعان، لكن النبأ السار هو أنّني سأمتلك حق الفيتو وستكون الديمقراطية على المحك حقا».

كيف رد عليه بايدن

من جهته، تجمع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، بأنصاره في ولاية أيوا، قائلا: «سأترشح على الأرجح للانتخابات، استعدوا، هذا كل ما يمكنني قوله. سنستعيد أمريكا، والأهم من ذلك، في العام 2024 سنستعيد بيتنا الأبيض الرائع».