أمريكا في 24 ساعة.. يتحدث عن بداياته وواشنطن تدين تحركات بيونج يانج العسكرية

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث سياسية وأمنية وعسكرية، كان من أبرزها، إعلان رئيس البلاد، جو بايدن، لطلاب في ولاية «نيو مكسيكو»، إنه كان في وقت من الأوقات أفقر عضو في «الكونجرس»، فيما أعلنت رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي، نانسي بيلوسي، خروج بول زوجها من المستشفى تحت رعاية طبية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه في وقت من الأوقات كان أفقر عضو في «كونجرس» بلاده، مشيرًا إلى أنه لهذا السبب كان «بو» نجله مدينًا برسوم الدراسة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الرئيس الأمريكي: نجلي «بو» ذهب إلى جامعتين

وأضاف بايدن، أن هناك حوالي 26 مليون أمريكي تقدموا بطلبات الحصول على برنامج الدعم الحكومي للطلبة، مشيرا إلى أن نجله بو ذهب إلى جامعتين وتراكمت الديون.

في سياق منفصل، غادر بول زوج رئيسة «مجلس النواب» الأمريكي، نانسي بيلوسي، المستشفى، بعد تعرضه لإصابات خطيرة، جراء هجوم استهدف منزل الزوجين في «سان فرانسيسكو»، يوم الجمعة الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ديبابي يعتدي على بول بيلوسي بـ «سان فرنسيسكو»

ويوم الجمعة الماضي، اعتدى ديفيد ديبابي، البالغ من العمر «42 عاما»، على بول بيلوسي الذي كان نائما في غرفة نوم الزوجين في «سان فرنسيسكو»، فيما لم تتواجد رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي في المنزل في ذلك الوقت.

وأعلنت بيلوسي، عودة بول من المستشفى إلى المنزل تحت رعاية طبية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. وأشارت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، إلى أن ديبابي، المتهم بمهاجمة بول «82 عاما»، قال للشرطة إنه أراد احتجاز رئيسة المجلس رهينة وكسر ركبتيها.

عسكريا، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، أمس الخميس، كوريا الشمالية، من أن استخدام أي نوع من الأسلحة النووية ضد «سول» أو حلفاء إقليميين آخرين مثل اليابان، سيؤدي إلى نهاية حكومة الزعيم الشمالي «كيم جونج أون».

وأدان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي، «لي جونج سوب»، في بيان مشترك بعد اجتماع، في وزارة الدفاع «البنتاجون»، بشدة استعراض «بيونج يانج» العسكري المتصاعد، بما فيها تجارب اطلاق الصواريخ الباليستية والمدفعية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تمديد التدريبات العسكرية بين «واشنطن» و«سول» إلى أجل غير مسمى

وكانت «بيونج يانج»، أطلقت خلال اليومين الماضيين، أكثر من 20 صاروخا ردا على المناورات العسكرية المشتركة «العاصفة اليقظة» بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي بدأت يوم الاثنين الماضي.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تمديد التدريبات العسكرية التي كان من المقرر أن تستمر حتى، اليوم الجمعة، إلى أجل غير مسمى.