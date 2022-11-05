موانئ دبي العالمية تستقبل أحدث سفينة سياحية صديقة للبيئة في العالم

استقبلت موانئ دبي العالمية السخنة، البوابة الرئيسية للتجارة في مصر، والمشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحدث السفن السياحية الأوروبية MSC WORLD EUROPA في أولى رحلاتها البحرية، قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى الإمارات، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ.

موانئ دبي العالمية السخنة تدعم نمو الإقتصاد المصري

من جانبه، قال أورس مول، المدير الإقليمي لشركة موانئ دبي العالمية مصر: «سعداء باستقبال السفينة السياحية MSC WORLD EUROPA كأول مقصد لها بعد إبحارها من أوروبا، ما يبرز الدور الذي تلعبه موانئ دبي العالمية السخنة، في دعم نمو الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال تعزيز حركة التجارة، وإنّما أيضًا من خلال تنشيط حركة السياحة، فنحن نستهدف أن نكون وجهة دائمة للسفن السياحية».

إتخذنا كافة الإستعدادات اللازمة لاستقبال السفينة السياحية العملاقة

وأضاف مول في بيان عنه قبل قليل: «اتخذنا الاستعدادات اللازمة لاستقبال السفينة السياحية العملاقة، ونفخر بجاهزيتنا لاستقبال السفن العملاقة والتعامل معها وتوفير المساعدات الملاحية لها، ما يعزز قدراتنا كرائد لتقديم الحلول البحرية، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ يوم 6 نوفمبر الحالي».

تعد سفينة MSC WORLD EUROPA واحدة من كبرى السفن السياحية في العالم، واستغرق بناؤها 3 سنوات، ويبلغ طولها 333 مترا، وعرضها 47 مترا، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة إجمالي 7000 راكب في أكثر من 2800 غرفة.

وبالتزامن مع قرب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ بشرم الشيخ، فإنّ MSC WORLD EUROPA أكبر سفينة ركاب سياحية تعمل بالغاز الطبيعي المسال، كما أنّها مجهزة بالكامل لتكون صديقة للبيئة، فجميع أجهزتها وإمداداتها الداخلية تعمل بالكهرباء، لتبرز دور السفن العملاقة في المساعدة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، عملا باللوائح التنظيمية الإلزامية الدولية المتعلقة بحماية البيئة.

جاهزية قناة السويس لاستقبال أحدث سفن الأسطول العالمي

وعبرت السفينة العملاقة قناة السويس ضمن قافلة الشمال، لتثبت جاهزية قناة السويس لاستقبال أحدث سفن الأسطول العالمي، بفضل مشروع قناة السويس الجديدة الذي سمح بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها الملاحي عالميا.

يذكر أنّ موانئ دبي العالمية السخنة تشهد منذ فترة نشاطًا ملحوظًا في استقبال الميناء لرحلات اليوم الواحد، وازدياد أعداد السائحين الوافدين للمناطق السياحية في مصر، عبر الموانئ المحلية.