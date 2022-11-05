«الصناعات الهندسية»: 19% ارتفاعا في الصادرات المصرية خلال 9 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 19% خلال أول 9 أشهر من 2022، حيث بلغت 2.74 مليار دولار في 2022 مقارنة بـ 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

المجلس التصديري للصناعات الهندسية

وكشف التقرير الشهري المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن أبرز القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2022، حتى سبتمبر بالمقارنة بنفس الفترة 2021 هي، قطاع الأجهزة الكهربائية حقق ارتفاعا 18%، وارتفعت صادرات الكابلات 48%، وحققت صادرات مكونات السيارات 15.1%، في حين سجلت صادرات الأجهزة المنزلية 5%.

وبلغ ارتفاع صادرات الطلمبات والمراجل و المحركات 100%، وحققت صادرات الآلات والمعدات 147% وأخيرا بلغت نسبة زيادة صادرات قطاع تشكيل المعادن 88%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 هي أوروبا «المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والتشيك، وأسبانيا» ومن آسيا كل من السعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، ولبنان، وفي أفريقيا «الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا»

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد ، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.