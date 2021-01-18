«الوطنية للإنتاج الحيواني»: تحليل المنتجات يوميا قبل طرحها

قال اللواء فايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إن طاقة قسم التشفية في مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم 150 طنا يوميا، ولكن يتم إنتاج حسب الطاقات المطلوبة ومطالب السوق، ويتم في هذه المرحلة فصل العظام، والذي ينتقل لوحدة معالجة المخلفات، ويتم تحويله لمسحوق عظم والاستفادة منه، والدهن والعظام واللحم يتم إرسالها لمصنع لإعادة تدوير المخلفات، ومصنع آخر لتدوير الدم نفسه، حيث ينتج مسحوق دم، ويعتبر مركزات أعلاف عالية القيمة، ويستخدم إضافات أعلاف للأسماك.

يوجد منافذ ثابتة ومتحركة لبيع المنتجات

وأضاف «أباظة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن اللحوم يتم تعبئتها في أكياس مفرغة من الهواء للحفاظ عليها والحفاظ على جودة اللحوم، ثم تدخل في عمليات التغليف في كراتين، ثم وضعها في ثلاجات أو للتحميل، وجزء منها يدخل في مرحلة التصنيع سواء، موضحا أنه يوجد منافذ ثابتة لبيعها، أو منافذ متحركة في أول أو ثاني يوم من تصنيعها.

كيلو اللحمة المفرومة 90 جنيها

وأشار إلى أن اللحوم تباع طازجة 100%، ويتم معرفة اللحمة الجيدة من لونها "الوردي"، وإذا كان لونها بُني فيتبين أن اللحمة كبيرة في السن، لكن اللحوم المتواجدة في المجمع سنها صغير، منوها بأن كيلو اللحمة المفرومة 90 جنيها، لافتا إلى أن كل منتجات يتم تحليلها بشكل يومي قبل طرحها للبيع.

المجمع حاصل على الأيزو

ولفت إلى أن اللحوم التي بها نسب دهون أعلى يتجه لعمليات التصنيع، وإنتاج كل أنواع المصنعات مثل البرجر والسجق، حيث يوجد العديد من الماكينات للتحضير، مؤكدا أن جميع إجراءات الأمن الحيوي يتم تطبيقها بكل دقة، كما أن المصنع حاصل على الأيزو 22000، والاعتماد الدولي، منوها بأن الأيزو لا يتم الحصول عليه إلا بعد تطبيق كل المعايير العلمية الدولية المعمول بها.