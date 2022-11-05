«رسالة من البيئة».. مدارس الإسكندرية تستقبل مؤتمر المناخ بلوحات وعروض مسرحية

ساعات قليلة ويبدأ المناخ COP27، الضي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، ما جعل الكثير من المحافظات تستقبله بفاعليات مختلفة، من بينهم أطفال مدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات بالإسكندرية، الذين يشاركون في العرض المسرحي «رسالة من البيئه»؛ لاستقبال قمة COP27 التي تبدأ أولى فعالياته غدًا في مدينة شرم الشيخ.

فعليات مختلفة بالمدارس استعدادًا لمؤتمر المناخ

وقال العربي أبو زيد، وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن جميع مدارس الإسكندرية تقوم بفاعليات مختلفة استعدادا لمؤتمر المناخ، واستغلال الحدث في رفع الوعي البيئي لدى جيل كامل من الأطفال، موضحًا أن روضة زيد بن حارثه تميزت بعرضها المسرحي الذي شارك فيه الجميع وخرج بصورة مبهرة، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال بالرسومات في التوعية بحماية البيئة والمحافظه عليها.

الحفاظ على البيئة بالمهارات والمواهب الفنية

«معرض مجمع خديجة بنت خويلد أثبت ذلك عمليًا»، هكذا أكدت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، مشيرة إلى أن المدارس هذا العام تقدم أهمية الحفاظ على البيئة بالمهارات والمواهب الفنية، وتعمل على نشر مساحات خضراء كبيرة للحد من التلوث، موضحة أن الأطفال أثبتوا قدرتهم على الإبداع ورسم لوحات فنية رائعة.

رفع الوعي البيئي لدى الطلاب

«هدفنا رفع الوعي البيئي والفني بين الطلاب واكتشاف ورعاية المواهب»، وفق عادل حسين، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، مضيفًا أن رعاية الأطفال وتشجيعهم يساهم بشكل فعال في تشكيل شخصيتهم لتغيير الواقع الذي يحاول فرض نفسه، وخلق واقع جديد في بيئة أفضل تستحقها مصر.

يتحمس الجميع في المدرسة لدعم مؤتمر التغيرات المناخية، وفق تامر محمد وكيل مجمع زيد ابن حارثة، موضحًا أن مجمع المدارس استفاد من الحدث في التأكيد على الحفاظ على البيئة بشكل دائم.