ضبط 19 متهما بالإتجار في المخدرات وتنفيذ 7549 حكما قضائيا في بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

ضبط 18 قضية إتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 19 متهما، لـ 7 منهم معلومات جنائية.

وجرى تنفيذ 7549 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 9 أسلحة نارية وبيضاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.