الأمن العام يضبط 400 قضية مخدرات وينفذ 86 ألف حكم قضائي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (170) قطعة سلاح نارى ، (400) قضية مخدرات وتنفيذ (85719) حكم قضائى متنوع، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاءتم ضبط (170 قطعة سلاح نارى بحوزة 147 متهم)، وذلك على النحو التالى:

(10) بنادق آلية.

(25) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات.

(128) فرد محلى.

(333) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(274) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وعثر بداخلها (6 فرد محلى – وعدد من الطلقات لذات العيار – 11 ماسورة حديدية مختلفة الأحجام – 46 قطعة حديدية مختلفة الأحجام خاصة بالأسلحة النارية – 11 قطعة خشبية على شكل مقبض سلاح – أدوات تركيب وإصلاح)

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85719) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(360) حكم جناية.

(25917) حكم حبس جزئى.

(4633) حكم حبس مستأنف.

(42803) حكم غرامة.

(12006) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضم (4) متهمين ، إرتكبوا (5) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (400) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 435 متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (47,315 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (145,315 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,106 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,292 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (7,370 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (4,989 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (2,272 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,155 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (370 جرام).

عدد (4888) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (224) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21738) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.