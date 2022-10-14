الأمن العام يداهم أوكار تجار السلاح في القليوبية وسوهاج 

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 12 قطعة سلاح ناري

وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 12 قطعة سلاح ناري وأبيض و22 قضية اتجار بـ المخدرات، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 26 متهمًا لعدد 14منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7159 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

6 قضايا اتجار في المواد المخدرة

كما قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة «طما – طهطا»، بمحافظة سوهاج، أسفرت عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 9 متهمين، فضلا عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 7 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 304 أحكام قضائية متنوعة.