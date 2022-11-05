ضبط عامل انتحل صفة موظف ببنك للنصب على أصحاب المعاشات.. بيسرقهم بالتليفون

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط متهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بأنه موظف بأحد البنوك، في مدينة نصر بالقاهرة.

بلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر

وحسب بيان وزارة الداخلية، تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من مواطن على المعاش، بقيام شخص بالإتصال به هاتفياً وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك، وطلب منه مراجعة بعض البيانات، وإعلامه بأرقام «الفيزا» الخاصة به، وعقب ذلك اكتشف قيامه بسحب مبلغ مالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «عامل» له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنيا.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بإجراء عمليات شراء «أجهزة إلكترونية- هواتف - أجهزة كمبيوتر» عبر الإنترنت، والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، بإلقائه بالطريق العام.

وباستدعاء المُبلغ اتهمه بالنصب والاحتيال، كما قام المتهم بسداد كامل المبلغ المستولى عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.