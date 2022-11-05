الداخلية تحبط محاولة 5 تجار مخدرات غسل 60 مليون جنيه بالإسكندرية

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص غسلوا نحو 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية مسجون على ذمة إحدى القضايا».

جميع المتهمين مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 60 مليون جنيه تقريب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.