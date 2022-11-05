ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية داخل شقة «تاجر» في أسيوط

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في ضبط تاجر سلاح له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.

أكدت التحريات أن المتهم يتاجر في الأسلحة النارية والذخائر، ويدير ورشة لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، والأمن المركزي، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 3 قطع سلاح ناري، 2 فرد خرطوش، وفرد رصاص، وعدد من أجزاء وأدوات التصنيع، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص بمسكنه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.