عاجل.. ارتفاع ضحايا حادث البحيرة إلى 7 متوفين وإصابتين

ارتفع عدد ضحايا حادث البحيرة، منذ قليل، إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 2، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى ووضع الجثث داخل ثلاجة الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق، وأخطرت شرطة النجدة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بالحادث.

واستقبل، اليوم السبت، مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادى النطرون بمحافظة البحيرة ضحايا حادث طريق الضبعة الإقليمي.

تصادم 4 سيارات

وكشفت عمليات الفحص المبدئي للحادث وقوعه في الكيلو 195 طريق الضبعة القاهرة الإقليمي اتجاه الضبعة، وتصادم سيارة ملاكي مع سيارة نص نقل، مما أدى إلي تدافع السيارات من الخلف واصطدام سيارتين آخرين، ومصرع وإصابة 9 أشخاص 7 جثثن و2 مصابين.

5 ضحايا من أسرة واحدة

ولقي 5 أفراد من أسرة واحدة من أبناء قبيلة القناشات من محافظة مطروح مصرعهم كانوا يستقلون السياره الملاكي، وكانوا في زيارة إلى محافظة البحيرة، وهم عبد الستار منصور خوير وزوجته وثلاثه من أبنائه.

تحريات المباحث حول الحادث

وتكثف مباحث مرور البحيرة ومباحث قسم شرطه وادي النطرون من جهودها؛ للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير إلى جهات التحقيق حول الحادث.