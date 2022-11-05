قصة وفاة طفل وإصابة شقيقه في حادث بالشرقية: «كانوا رايحين المدرسة»

كعادتها كل صباح، وقفت عواطف سليمان عطية محمد، أمام منزلها بمشتول السوق تودع طفليها ليذهبا إلى مدرستهما، مستقلين «توك توك»، وقبل أن تتجه الأم إلى المنزل مرة أخرى، ظلت واقفة في مكانها وتلاشت الابتسامة التي ودعت بها طفليها شيئا فشيئًا، وحل بدلاً منها علامات الخوف والقلق، لا تدري السبب، حتى أخبرها أحد الأهالي بالحادث.

أحد الأهالي يخبر والدة الطفلين بوقوع الحادث

زاد انقباض قلب الأم، وتوجهت إلى المنزل لتخبر زوجها ويندفع الاثنين إلى مكان الحادث ناحية مستشفى محكمة مشتول السوق، تسابق دقات قلوبهما خطواتهما، حتى وصلا إلى مكان الحادث وشاهدا الأطباء يحاولون إنقاذ حياة طفليهما.

الأم تروي تفاصيل وفاة طفلها وإصابة الآخر

تقول الأم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أطباء المستشفى، أجروا الإسعافات اللازمة لنجلها محمد، وأخبرها أحد الأطباء أن حالته مطمئنة،:«سجدت وحمدت الله عز وجل»، لكن لا يزال قلبها يرتجف خوفًا على نجلها الآخر: «كنت بسأل عن ياسين يقولوا لي إنه كويس، ومرضيوش يخلوني أشوفه، وبعدين عرفت أن إصابته خطيرة ودخل في غيبوبة».

وأشارت إلى أنه جرى تحويل ابنها ياسين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق واحتجز لمدة 5 أيام، ووضع على أجهزة تنفس صناعي ثم توفى متأثرًا بإصابته.

ولفتت إلى أن الحالة النفسية لابنها محمد منذ الحادث ما تزال سيئة، ودخل في أزمة نفسية بعدما توفى شقيقه الذي أصيب معه في نفس الحادث، حتى أنه يرفض الذهاب إلى المدرسة حاليًا.

واختتمت حديثها:« أنا عاوزة حق ابني، واللي غلط وتسبب في الحادث يتحاسب»، لافتة إلى أن الطالب قائد السيارة كان يسير بسرعة عالية وفي الاتجاه الخاطئ.

مصرع طفل وإصابة شقيقه في حادث مروري

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة «وتوك توك»، ما أسفر عن إصابة «ياسين محمود سعيد عثمان» تلميذ في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة أبو سالم التجريبية بمشتول السوق، شقيقه «محمد» 11 عاما.

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الطفلين كانا في طريقهما إلى المدرسة مستقلين «توك توك»، إلا أن قائد سيارة ملاكي صدم «التوك توك»، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر