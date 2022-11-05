مصر للطيران للخدمات الأرضية تقدم خدماتها لشركة «Vueling» الإسبانية

استقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أولى رحلات شركة «Vueling» الإسبانية، القادمة من برشلونة، من طراز A320 NEO، التي تعد من أكبر شركات الطيران الأوروبية.

وحرص فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، على الترحيب بأطقم الشركة، وتقديم الخدمة الأرضية للطائرة على أعلى مستوى.

ومن المقرر أن تسير شركة «Vueling» الإسبانية، 6 رحلات أسبوعياً إلى القاهرة، من أكثر من مدينة أوروبية، مع بداية التشغيل، ومن المخطط زيادة الرحلات خلال الموسم الشتوي.

جدير بالذكر أن شركة «Vueling» الإسبانية، تعاقدت مع شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، من خلال وكالة «نيوستار»، وقد سبق أن قامت الشركة الإسبانية بتسيير رحلات إلى مطار برج العرب، أول أبريل الماضي.