معرض OTM الهندي يكرّم «مصر للطيران»: دورها فعال في تنشيط السياحة والسفر

شاركت مصر للطيران في فعاليات معرض OTM لتنشيط حركة السياحة والسفر، في الفترة من 13 حتى 15 سبتمبر الحالي، في مدينة مومباي بالهند.

تكريم مصر للطيران

وشهد المعرض تكريم مصر للطيران من جانب اللجنة المنظمة للمعرض، لمشاركتها الفعالة وحضورها المميز، ودورها الفعال في تنشيط حركة السياحة والسفر، ويعكس هذا التكريم مدى التقدير لشركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، التي تعد من الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي وعضو تحالف ستار العالمي.

ومثل شركة مصر للطيران خلال الفعاليات، رشا عبدالمنعم، مدير مصر للطيران بالهند.