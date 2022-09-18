رئيس التحرير

أحمد الخطيب

معرض OTM الهندي يكرّم «مصر للطيران»: دورها فعال في تنشيط السياحة والسفر

كتب:

أيمن حمزة
11:09 ص | الأحد 18 سبتمبر 2022
معرض OTM الهندي يكرّم «مصر للطيران»: دورها فعال في تنشيط السياحة والسفر

شاركت مصر للطيران في فعاليات معرض OTM لتنشيط حركة السياحة والسفر، في الفترة من 13 حتى 15 سبتمبر الحالي، في مدينة مومباي بالهند.

تكريم مصر للطيران

وشهد المعرض تكريم مصر للطيران من جانب اللجنة المنظمة للمعرض، لمشاركتها الفعالة وحضورها المميز، ودورها الفعال في تنشيط حركة السياحة والسفر، ويعكس هذا التكريم مدى التقدير لشركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، التي تعد من الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي وعضو تحالف ستار العالمي.

ومثل شركة مصر للطيران خلال الفعاليات، رشا عبدالمنعم، مدير مصر للطيران بالهند.

{"description":"\u0645\u0635\u0631 \u0644\u0644\u0637\u064a\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u0649 \u0645\u0639\u0631\u0636 OTM \u0644\u062a\u0646\u0634\u064a\u0637 \u0627\u0644\u0633\u0641\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0647\u0646\u062f"}
{"description":"\u0645\u0635\u0631 \u0644\u0644\u0637\u064a\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u0649 \u0645\u0639\u0631\u0636 OTM \u0644\u062a\u0646\u0634\u064a\u0637 \u0627\u0644\u0633\u0641\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0647\u0646\u062f"}
{"description":"\u0645\u0635\u0631 \u0644\u0644\u0637\u064a\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u0649 \u0645\u0639\u0631\u0636 OTM \u0644\u062a\u0646\u0634\u064a\u0637 \u0627\u0644\u0633\u0641\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0647\u0646\u062f"}
{"description":"\u0645\u0635\u0631 \u0644\u0644\u0637\u064a\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u0649 \u0645\u0639\u0631\u0636 OTM \u0644\u062a\u0646\u0634\u064a\u0637 \u0627\u0644\u0633\u0641\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0647\u0646\u062f"}
{"description":"\u0645\u0635\u0631 \u0644\u0644\u0637\u064a\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u0649 \u0645\u0639\u0631\u0636 OTM \u0644\u062a\u0646\u0634\u064a\u0637 \u0627\u0644\u0633\u0641\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0647\u0646\u062f"}

اقرأ المزيد:

مصر للطيران تجتاز تفتيش الوكالة الأوروبية «إيازا» للعام الـ17 على التوالي

«مصر للطيران» تجتاز اعتماد شهادة «ISAGO» الدولية على محطة القاهرة للمرة الثامنة

مصر للطيران تسير رحلات شحن جوي من القاهرة إلى باكستان

مصر للطيران تسير رحلة جديدة إلى أثينا بخدمات صديقة للبيئة

مصر للطيران تجتاز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي «FAA» بنجاح
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.