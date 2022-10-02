مصر للطيران تطلق 4 رحلات إلى أوروبا بخدمات صديقة للبيئة 

قامت مصر للطيران، بتسيير 4 رحلات بخدمات صديقة للبيئة إلى برشلونة وكوبنهاجن وفيينا وأثينا.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني للحد من التلوث البيئي، وتزامنا مع استعدادت الشركة، الناقل الرسمي لقمة المناخ COP27، وجهودها في الحفاظ علي البيئة والتخلص التدريجي من استخدام البلاستيك «أحادي الاستخدام» الضار بالبيئة على جميع الرحلات، وتنفيذا لأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة.

مصر للطيران تستعد للمشاركة في مؤتمر المناخ

وفي هذا الصدد، صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية تستعد حاليا للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27 بصورة تليق بمكانة مصر للطيران وريادتها إقليميًا ودوليًا من خلال العمل علي زيادة الرحلات بخدمات صديقة للبيئة.

وأضاف أبو العينين، أن قطاع الطيران يشكل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لملف الحفاظ علي البيئة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تسعى لمواجهة أكبر التحديات لخفض الانبعاثات واتخاذ خطوات فعلية تسهم في تحقيق أهداف كافة المنظمات الدولية المعنية بمجال تحسين البيئة والتنمية المستدامة.

خفض الانبعاثات الصادرة من الطائرات

وأوضح الطيار كريم جميل رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ COP27 عن الشركة القابضة لمصر للطيران، أن التغير المناخي تحدٍ كبير يواجه العالم، ومصر للطيران على قدر المسئولية من خلال تحديد محاور أساسية نابعة من استراتيجيتها في مجال التنمية المستدامة لخفض الانبعاثات الصادرة من الطائرات من خلال اتباع إجراءات عالمية في هذا الشأن وترشيد الاستهلاك والحد من استخدام البلاستيك على متن الرحلات.

وأضاف أنه جرى البدء بأربعة رحلات بخدمات صديقة للبيئة كمرحلة أولى على أن يتم التعميم تباعا على جميع الرحلات وفق خطة زمنية، بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات، كما تبذل الشركة جهودا بناءة نحو ترسيخ رحلات طيران بخدمات مستدامة من خلال ابتكار حلول بيئية رائدة وفعالة من أجل مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطيران المدني، ويأتي تسيير الرحلات بخدمات صديقة للبيئة في إطار المسئولية المجتمعية للشركة وجهودها في الحد من التلوث البيئي وتعزيز الوعي بالآثار الضارة المترتبة علي استخدام المواد البلاستيكية.