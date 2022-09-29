«مصر للطيران» تعتمد منصة فيزا Cybersource لحماية المعاملات الرقمية لعملائها

أعلن الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اختيار شركة مصر منصة سايبرسورس CyberSource التابعة لشركة فيزا والاعتماد على إمكانياتها التكنولوجية لحماية بيانات عملائها وتحصينها ضد أي محاولات للاحتيال أو القرصنة على شبكة الإنترنت، في إطار اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران بتأمين سرية بيانات عملائها وضمان أمان وموثوقية الأنظمة الإلكترونية.

تطوير الخدمات الرقمية لمصر للطيران

يأتي التعاون المشترك مع فيزا في ضوء اهتمام مصر للطيران بتطوير خدماتها الرقمية وخدمة عملائها بشكل أفضل، حيث تعد شركة فيزا من الشركات الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، كما تسعى مصر للطيران إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي والأمني لأنظمة الشركة والتى تتوافق مع أعلى المستويات العالمية.

وفي السياق ذاته، أكد الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنّ شركة مصر للطيران التي تمتد شبكة خطوطها لأكثر من 70 وجهة حول العالم وتقدم خدماتها لملايين الركاب، تسعى دائما لتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بعملائها والتي تأتي علي قمة أولويات الشركة.

أمن تكنولوجيا المعلومات وتشجيع السياحة والسفر

وأشار إلى أنّ أمن تكنولوجيا المعلومات أصبح من أهم الخطوات التي تشجع حركة السياحة والسفر حول العالم خاصة بعد جائحة كوفيد-19، الأمر الذي دفع مصر للطيران إلى اختيار منصة «سايبرسورس» التابعة لشركة فيزا، متابعا أنّ مصر للطيران تحرص دائمًا على اتخاذ الإجراءات لحماية البيانات الخاصة بالعملاء وتزويدهم بسبل الأمان خلال إجراءات حجز التذاكر سواء عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمصر للطيران أو مركز الاتصالات أو تطبيق مصر للطيران على الهواتف الذكية.

يذكر أنّ أزمة جائحة كورونا التي شهدها قطاع الطيران المدني العالمي ومرحلة تعافي حركة السفر، أدت إلى ارتفاع مشهود في استخدام العملاء لوسائل الدفع الإلكترونية بما يدفع بأهمية الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء وضمان مستوى عالمي من الأمان الإلكتروني، يحول دون خسائر محتملة قد تترتب على فقدان العملاء لمعلوماتهم في عمليات قرصنة إلكترونية.