الداخلية: ضبط 1638 قضية تموينية في حملات على الأسواق خلال يوم واحد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1638 قضية تموينية متنوعة.

حملات تموينية مكبرة

وأسفرت عن ضبط قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بإجمالي 4,500 طن أرز أبيض، و435 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت 29,600 طن دقيق أبيض عيني، ، و41,850 طن سكر حر، ومكرونة، وأرز أبيض، وملح طعام، وزيت طعام، وخل، وعدس، وفول، وبرغل، وعصائر، وأعلاف، و4920 عبوة مسلى، وزيت طعام، ومعجون طماطم، و7194 عبوة سجائر..

مخالفات المخابز

كما تمكنت من ضبط 723 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 12 قضية دقيق بلدى مدعم مستندي-عيني، و171 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و97 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و443 قضية متنوعة أخرى