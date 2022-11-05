مجلس آباء ومعلمي منطقة كفر الشيخ الأزهرية يناقش تحسين الأداء الدراسي للأبناء

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اجتماعًا لمجلس الآباء المعلمين، صباح اليوم السبت، لمناقشة المقترحات والمطالب وإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه الطلاب بالمعاهد.

ترأس الاجتماع الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام حماد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وناقش الاجتماع مطالب أولياء الأمور بشأن احتياجات الطلاب بالعملية التعليمية، وعرض المشاكل التي تواجه أبناءهم بالمعاهد، وتلقي المقترحات ومناقشتها بشكل مستفيض، وعرض البرامج والأنشطة التي جرى إنجازها خلال العام الماضي، وطرح خطة المجلس عن العام الحالي 2022 - 2023.

إنشاء جسور تواصل اجتماعي بين البيت والمعهد

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن الهدف الأساسي من اللقاء، تحسين الأداء الدراسي للأبناء، وإنشاء جسور تواصل اجتماعي بين البيت والمعهد، ووجود علاقة إيجابية وثيقة بين مشاركة أولياء الأمور ومستويات تحصيل الطلبة وسلوكياتهم داخل المعاهد.