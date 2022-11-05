«التنسيقية» تفتح نقاشا حول حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية الوطنية

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان «تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، لتسليط الضوء على ما تم إنجازه من الاستراتيجية الوطنية التي أعلنها الرئيس السيسي العام الجاري، إضافة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر ما بين التحديات والمأمول.

يأتي ذلك في إطار اهتمام التنسيقية بقضايا الوطن، والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة خلال الفترة المقبلة.

بث النقاشات عبر صفحة «التنسيقية»

ويستضيف الصالون النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان مجلس النواب، والمحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي الحقوقي محمد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الحقانية للحقوق والحريات، وعبير العريان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الصالون النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتُبث هذه النقاشات مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.