المحليات وقانون التصالح وتمكين الشباب.. أولوية لقاء التنسيقية بالشرقية

عقد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية، جلسة نقاشية بقصر ثقافة الزقازيق بحضور أطياف واسعة من شباب الجامعات والنقابات والاتحادات الطلابية ونموذج محاكاة برلمان الشباب ومجلس الشيوخ.

مناقشة قوانين المحليات والتصالح

تناول اللقاء، الحديث عن أهم القضايا مثل قانون المحليات، وقانون التصالح، والوعي، وتمكين الشباب وقضايا أخرى متعلقة بالتعليم والصحة والخدمات.

أشاد النائب محمد السباعي، بجهود قصر الثقافة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، لسعيهم وتبنيهم العديد من الرؤى والأفكار البناءة، والعمل على إحداث نهضة ثقافية داخل المحافظة، وقدم لهم الشكر والتقدير على إدارة وتنظيم هذا اللقاء الرائع.

وأكد «السباعي»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعمل بكامل طاقتها، لتلقى جميع المقترحات والآراء، تمهيدا لعرضها فى جلسات الحوار الوطني، وأن ما جرى طرحه خلال الجلسة النقاشية، سيجر صياغته لرفعه للأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدا أن حالة الحوار مستمرة مع المجتمع بأكمله من كل القطاعات.

وأشار المشاركون، إلى رغبتهم فى تكرار هذه اللقاءات، وأملهم الدائم فى وصول صوتهم إلى صناع القرار.

سلسلة الجلسات النقاشية للتنسيقية مع ‏المواطنين

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم، حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات. ‏