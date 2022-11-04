محامية بالاستئناف بصالون «التنسيقية»: القائمة المطلقة تحقق العدالة

قالت دينا المقدم، المحامية بالاستئناف وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القائمة المغلقة تحقق الكوتة التي نص عليها الدستور وتعطي للمرأة والفئات الأخرى النسبة التي تحقق العدالة فى المشاركة والتمثيل النيابي.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس، بعنوان «مباشرة الحقوق السياسية»، والذي أداره النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضافت المقدم، أن الأحزاب هي نبض حقيقي للشارع وعليها دوراً كبيرا في التوعية بأهمية الانتخابات والتوعية المستمرة بخطورة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.

وانتهت ورشة عمل «الإدارة المحلية ومحافظة الواحات البحرية»، التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من التوصيات، والتي كان آخرها متعلقًا بإنشاء «محافظة الواحات».

والتوصية التاسعة والأخيرة كانت «الموافقة على التقسيم الإداري الجديد وإنشاء محافظة الواحات البحرية»؛ لعدد من الأهداف التي نصت عليها توصيات الورشة.