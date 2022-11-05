لنقل وفود قمة المناخ.. سائق يكشف مميزات الأتوبيسات الصديقة للبيئة

أطلقت مدينة شرم الشيخ، استعدادا لاستضافة قمة المناخ COP27، بداية من غد الأحد، أتوبيسات صديقة للبيئة، لنقل المشاركين مجانا، على مدار أيام انعقادها المؤتمر.

وقال ماجد محمد، سائق إحدى الأتوبيسات، إنها تعمل بالغاز الطبيعي باعتباره طاقة نظيفة، موضحا أنه عملها داخل المدينة حاليا، يقتصر على نقل واستقبال الضيوف من المطارات إلى الفنادق، وأيضا إلى القاعات المختلفة التي تستضيف فعاليات المؤتمر.

نقل وفود قمة المناخ بالأتوبيسات الصديقة للبيئة

أضاف محمد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم حاليا نقل الوفود المشاركة في قمة المناخ، عبر الأتوبيسات إلى قاعة التسجيل الرئيسية، ثم نقلهم إلى مكان استلام بطاقة التعريف «ID»، الخاصة بهم، وتحديد مواقع تحركاته في أماكن انعقاد الورش والندوات والمؤتمرات الصحفية.

مميزات الأتوبيسات الصديقة للبيئة

أشار السائق، إلى تحديد خطوط مختلفة ومتنوعة، لنقل المشاركين إلى جميع الفنادق وأماكن الإقامة في شرم الشيخ، موضحا أنه يمكن للمشاركين معرفة خطوط السير عبر تطبيق «acta»، الذي أطلق بالتوازي مع قرب انعقاد القمة.

وأكد من أهم مميزات الأتوبيسات الصديقة للبيئة، أنها مجهزة لذوي الهمم، ويمكنهم الصعود إليها بكل سهولة، عبر رامٍ، تم تجهيزه في الأتوبيس، إضافة إلى تزويد الأتوبيس بـ«باركود» لمسح بيانات الركاب، ومعرفة أماكن ترددهم.

ولفت محمد، إلى أنه تم تخصيص مترجمين داخل كل أتوبيس لتسهيل التواصل بين سائق الأتوبيس والركاب من الوفود المختلفة، طوال أيام انعقاد القمة.