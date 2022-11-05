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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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«أنقذ بيئتك».. مبادرة لـ«ائتلاف أولياء أمور» تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ

كتب:

توفيق شعبان
12:46 م | السبت 05 نوفمبر 2022
انطلاق مبادرة ابدأ بنفسك لائتلاف أولياء الأمور

انطلاق مبادرة ابدأ بنفسك لائتلاف أولياء الأمور

أطلق ائتلاف أولياء أمور مصر، برئاسة داليا الحزاوي، مبادرة جديدة تحمل اسم: «ابدأ بنفسك وأنقذ بيئتك»، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ Cop27 التي ستقام في مدينة شرم الشيخ بداية من الغد وحتى 18 من الشهر نفسه.

دعوة لشجيع أولياء الأمور على الاهتمام بالبيئة 

وأشارت «الحزاوي»، في بيان لها قبل قليل، إلى أنه في إطار الدور التوعوي الذي يقوم به جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، تم إطلاق تلك المبادرة لتشجيع أولياء الأمور على الاهتمام بمراعاة البيئة في كل الأنشطة التي يقومون بها وتغيير العادات الضارة بالبيئة، فلا يجب أن يستهين كل منهم في قدراته على إحداث تغيير للأفضل للبيئة، تزامناً مع انعقاد مؤتمر المناخ.

نصائح للمساهمة في الحد من تلوث البيئة 

ونوهت بأن الجروب سوف يفعل المبادرة، من خلال نشر نصائح للمساهمة في الحد من تلوث البيئة، تزامناً مع فعاليات مؤتمر المناخ.

انطلاق مؤتمر المناخ Cop27 غدا

وتنطلق غدا في شرم الشيخ قمة المناخ في دورتها الـ27 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة عدد من قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.

وتستمر أعمال المؤتمر خلال الفترة من الأحد 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر ذاته، إذ تركز المناقشات على إنقاذ كوكب الأرض من تغيرات المناخ.

وتأتي القمة وسط تداعيات الأزمات العالمية وتصاعد الخلافات السياسية بين عدد من القوى الفاعلة على الساحة الدولية، لكنها تشكل بارقة أمل على صعيد تعبئة العمل الدولي نحو تحويل الوعود إلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع، والوصول إلى توافق دولي لمواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وعلى رأسها: «الجفاف والتصحر والفيضانات وحرائق الغابات والأزمات الغذائية والصحية والهجرة غير الشرعية وغرق عدد من المناطق الساحلية جراء ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات».

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