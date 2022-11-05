نائب «الشيوخ» عن «التنسيقية» يلتقي قيادات قبيلتي العبابدة والبشارية بـ«حلايب وشلاتين»

عقد النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الجمعة، جلسة نقاشية مع قيادات وممثلي قبيلتي العبابدة والبشارية في حلايب وشلاتين في مقر جمعية العبابدة والبشارية لتنمية المجتمع.

تعد هذه الجلسة النقاشية، هي ثاني الجلسات التمهيدية للحوار الوطني بمحافظة أسوان، وتأتي في إطار جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعريف بالحوار وضرورته وأهميته في هذا التوقيت.

قدم جلال، تعريفًا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقيادات القبيلتينن والذين أثنوا على ما تبذله التنسيقية من جهود، شارحا طبيعة الحوار الوطني ومدى ارتباطه بفكرة الجمهورية الجديدة.

دعوى إلى إقامة مهرجان ثقافي سنوي لـ«العبابدة والبشارية»

وقال عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية: إن مثلث حلايب وشلاتين يمكن أن يكون من أفضل الواجهات السياحية في جنوب مصر، كما أن لديه تراثًا ثقافيًا متميزًا للغاية، وهو بوابة لأفريقيا من مقاربة نشر القوة الناعمة المصرية. كما دعا إلى إقامة مهرجان ثقافي سنوي لثقافة وفنون قبيلتي العبابدة والبشارية.

«جلال» يستمع لآراء قيادات القبائل لحل مشكلات أهالي حلايب وشلاتين

خلال اللقاء، تعرف جلال، على أبرز التحديات التي يعايشها أهالي حلايب وشلاتين، مستمعا إلى آراء قيادات القبائل وتصوراتهم عن حل المشكلات التي تواجههم.

يُشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد صالونات عدة لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل المجالات.