النائب رامي جلال خلال زيارة جامعة نيويورك: البحث العلمي مفتاح حل المشكلات

التقى النائب رامي جلال، عضو اللجنة العامة ولجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية في مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور محمد عطالله، نائب رئيس جامعة نيويورك، في مقر الجامعة بجزيرة مانهاتن الأمريكية، اليوم الأحد.

وخلال اللقاء، قال جلال إن التعليم والبحث العلمي من المفاتيح القادرة على حل كل المشكلات المجتمعية في أي دولة، فضلًا عن رفع مستوى الوعي المجتمعي، بما يدفع في اتجاه تقدم المجتمع معرفيًا وتطوره اقتصاديًا، مضيفا أن «المصريين في الخارج يتمكنون من الوصول إلى أعلى المستويات الفنية والإدارية، لوجود بيئة عمل مواتية، تسمح لهم بتقديم أفضل ما لديهم».

مصر ليست ببعيدة عن تحقيق طفرات علمية كبيرة

من جهته، ثمن الدكتور محمد عطا الله مجهودات البرلمان المصري بغرفتيه لتهيئة المناخ التشريعي لتحقيق المزيد من النجاحات في مجالي التعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن «مصر ليست بعيدة عن تحقيق طفرات علمية كبيرة، لأن لديها مؤسسات علمية عريقة وقادرة على تحقيق الكثير».

الاستغناء عن الوقود الأحفوري خلال سنوات

وعقب اللقاء، تفقد جلال معمل كلية الهندسة في الجامعة، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد محمد، أستاذ الهندسة الكهربائية المشارك، ومستشار برنامج الدكتوراه في الكلية، الذي عرض آخر أبحاث الجامعة في مجال نقل وتخزين الطاقة الكهربائية المولدة من الشمس.

وتوقع الفريق البحثي أن يستغني العالم عن الوقود الأحفوري تمامًا، والاعتماد كليا على الطاقة النظيفة والمتجددة، بحلول منتصف القرن الحالي.

لقاء مع شباب الباحثين المصريين

والتقى جلال عددا من شباب الدارسين المصريين الحاصلين على منح من جامعة نيويورك، والذين عرضوا رؤاهم لما يمكن أن يقدموه للدولة المصرية، عقب انتهاء دراساتهم في الولايات المتحدة.

معلومات عن جامعة نيويورك

جامعة نيويورك تأسست في عام 1874، وتعد واحدة من أعرق الجامعات الأمريكية، كما تمثل أكبر تجمع للكليات في البلاد، لنها تضم 25 كلية متنوعة المجالات والتخصصات، ويدرس بها نحو 300 ألف طالب، وحصل خريجوها على 13 جائزة نوبل، وآخرهم العالم جون أوكيف، الحاصل عليها في عام 2014، لاكتشافه الخلايا المسؤولة عن تحديد المواقع في المخ البشري.