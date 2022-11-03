عضو مجلس الشيوخ: ندوة «التنسيقية» بجامعة المنوفية ثرية ونقاشاتها مثمرة

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقدت اليوم، ندوة لطلاب جامعة المنوفية، حول الحوار الوطني، وهي إحدى الجولات التي أجرتها التنسيقية في كلية التربية جامعة المنوفية، برعاية رئيس الجامعة.

تركي: الندوة حضرها إدارة الجامعة والطلاب

أضاف «تركي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن الندوة حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية في نقاش مفتوح مع طلبة الجامعة بمحافظة المنوفية، بحضور إدارة الجامعة والطلاب.

تركي: احنا النهاردة فتحنا الكثير من الموضوعات

واستطرد: «احنا النهاردة فتحنا الكثير من الموضوعات، وعندنا حالة من الوعي لدى الشباب بالمجتمع، وجميعهم مدركين حجم التحديات التي تمر بها الدولة، ولم تقتصر المقترحات على التحديات التي يواجهوها، وتأهيلهم لسوق العمل، وحصل تفاعل من الأساتذة مباشرة مع الطلاب».

وأوضح أن الطلاب كذلك طرحوا طموحهم في التأهيل لسوق العمل، كما أن بعض المواد الدراسية، لا يجد الطلاب فيها مخرجات تؤهلهم لسوق العمل، متابعا: «الطلاب قالوا إنهم محتاجين مناهج تأهلهم لسوق العمل والتفاعل عمليا لمساعدتهم على الاندماج في سوق العمل، خاصة طلاب كلية التربية».