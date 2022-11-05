محافظ القليوبية: إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة في ميت نما بشبرا الخيمة

استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة بمكتبة بمدينة شبرا الخيمة، وذلك لاختيار أحد المواقع المناسبة لإنشاء فرع جديد لمكتبة مصر العامة بمدينة شبرا الخيمة، حيث تم اختيار ومعاينة موقع على مساحة 2000 متر على ترعة الشرقاوية بمنطقة ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، وسيتم بدء الإجراءات التنفيذية لتسليم الموقع والبدء في إنشاء المكتبة لتخدم مواطني المدينة.

دور مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية

وأكد محافظ القليوبية أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية ودورها الثقافي الفعال في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعي الفكري والثقافي، وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى النشء الجديد، مشيداً بالجهد المبذول للنهوض بالثقافة وبناء جيل من الشباب والنشء على قدر عال من الوعي والثقافة وحب الوطن، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

التنسيق لإقامة الفرع الجديد

ووجه محافظ القليوبية، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بالتنسيق مع مركز معلومات الشبكات الأرضية لعمل الرفع المساحي لقطعة الأرض ومراجعة كافة الإجراءات القانونية لتسليم قطعة الأرض وتخصيصها لإنشاء مكتبة تخدم المدينة، حيث تتسم المنطقة بالكثافة السكانية العالية وسيكون هناك مردود إيجابي من إنشائها لتخدم قطاع أكبر من المواطنين.

وخلال اللقاء تقدم السفير بالشكر والتقدير لمحافظ القليوبية على حسن التعاون والاستقبال لإنشاء فرع جديد لمكتبة مصر العامة بمدينة شبرا الخيمة، مشيرا أنها ستكون إضافة ثقافية يفخر بها أبناء محافظة القليوبية، وتمثل حاضنة لاكتشاف المواهب الجديدة والشابة لأبناء المحافظة في مختلف العلوم والفنون والثقافة والأدب.