نباتات وأشجار تصلح للزراعة بأسطح المنازل بينها «القزمية»

يتجه الكثيرون للاستفادة من أسطح المنازل والشرفات للزراعة، لتنقية الهواء فالنباتات رئة طبيعية ومظهر جمالي فضلا عن توفير احتياجات المنزل من الخضار والفاكهة، ولا تحتاج إلى اهتمام ورعاية بالغة فتستطيع ربة المنزل الاعتناء بها، لتتحول الأسطح والشرفات إلى رقعة خضراء ، كما يمكن أن تستخدم بالاستثمار بإنشاء مشتل للنباتات والأشجار أعلى أسطح المنازل .

طرق الزراعة بسطح المنزل

توجد عدة نباتات وأشجار يسهل زراعتها بأسطح المنازل فضلا عن وجود طرق للزراعة تصلح لأسطح المنازل مما يؤدي لنجاح التجربة وفقا لحديث لـ«أسماء رأفت» مهندسة زراعية لـ«الوطن» التي أوضحت أنه يمكن اتباع الزراعة العمودية بزراعة أسطح المنازل للاستغلال الأمثل للمساحات فتحول سطح المنزل إلى حديقة مثمرة بأنواع كثيرة من المزروعات منها الخضروات والفاكهة فحديقة سطح المنزل مصدر أمن للخضروات والفاكهة الخالية من أي كيماويات وصحية للاستهلاك المنزلي، فضلا عن زراعة نباتات الزينة.

أنواع النباتات والأشجار يسهل زراعتها بأسطح المنازل

وأضافت المهندسة أسماء أنه يجب اختيار نوع النباتات الملائم للزراعة على سطح المنزل والتى من أنجحها الأشجار القزمية، وهي الأشجار المثمرة للفاكهة ولكن لايتجاوز طولها متر، ويمكن التحكم بحجمها أكثر عن طريق التقليم ومنها أشجار الحمضيات والتين والعنب والمانجو والكمثرى والرمان، والخضروات مثل الطماطم والفلفل والخيار والخس والنعناع والفجل والملوخية والسبانخ والفاصوليا والجرجير، وفاكهة الكنتالوب والفراولة والورد الجوري والورد البلدي بألوانه البديعة.

فيما يمكن زراعة أشجار ونباتات الزينة دائمة الخضرة التي لا تحتاج لتربة عميقة فجذورها ليست ممتدة وتنتشر أوراقها مثل نباتات وأشجار الهبسكس والجهنمية ولانتانا كمارا .