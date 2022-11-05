«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن قمة المناخ COP27 ومكاسب مصر

تتجه أنظار العالم، خلال الساعات المقبلة، إلى شرم الشيخ «مدينة السلام»، التي تستضيف على أرضها، قمة المناخ COP27، بحضور وفود ورؤساء دول وملوك من مختلف أنحاء العالم، لوضع حلول واقعية لمشكلات باتت تهدد وجود البشرية، ناتجة عن آثار التغيرات المناخية، ودخولها حيذ التنفيذ.

أسئلة عديدة تُجيب عنها «الوطن»، بشأن قمة المناخ وتفاصيل الاستعدادات النهائية لاستضافتها في مدينة شرم الشيخ، فضلاً عن المكاسب التي ستعود على مصر من استضافة القمة، سواء على المستوى الاقتصادي أو البيئي.

ماذا تعني قمة المناخ؟

قمة سنوية تحضرها 198 دولة، من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة تلك المشكلة ومعالجتها، كما يعد المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم، بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

متى تنطلق قمة المناخ؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق قمة المناخ، التي تبدأ اعتبارا من غد الأحد، وتستمر حتى يوم 18 نوفمر الجاري.

من المقرر استضافتهم في القمة؟

من المقرر انطلاق القمة بمشاركة وفود 198 دولة، تمثل الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، ونحو 30 ألف مشارك و90 من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات.

كيف استعدت شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ؟

انتهت الحكومة من كل الاستعدادات المتعلقة بالقمة خلال الأيام القليلة الماضية، سواء بتهجيز قاعة المؤتمرات أو المنطقة الزرقاء والخضراء، وغيرها من الاستعدادات المتعلقة بتحويل مدينة لشرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، منها تجهيز 52 ألف غرفة سياحية للوفود المشاركة، وتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى أول مستشفى أخضر، وتطوير شامل للطرق والبنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، لاستضافة قمة المناخ التي شعارها «معا للتنفيذ».

أيضا شملت التجهيزات إنشاء ممشى سياحي بطول 6 كيلو مترات، وإقامة مشروعات خضراء مثل الحديقة المركزية، وإقامة منظومة نقل ذكية تشمل التاكسي والدراجات التشاركية والدراجات والأسكوتر الكهربائي، وإنشاء 4 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية.

ماذا تعنى المنطقة الزرقاء في شرم الشيخ؟

المنطقة الزرقاء، هي منطقة خاصة بقمة المناخ تحت إشراف الأمم المتحدة، تقع خلف قاعة المؤتمرات الكبرى، وتقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، وسوف تستضيف كل الفعاليات الرسمية في مؤتمر المناخ.

وماذا عن المنطقة الخضراء؟

المنطقة الخضراء، تتعدى مساحتها 11 ألف متر مربع، وتقع بجوار حديقة السلام البيئية أمام قاعة المؤتمرات، وتستضيف الجهات والمنظمات المتقدمة بمبادرة لتنفيذ مشروعات خضراء، وتضم مساحات خضراء ومباني صديقة للبيئة.

وما محاور قمة المناخ؟

يشمل مؤتمر قمة المناخ العديد من المحاور الرئيسية التي يتم مناقشتها، منها يوم التمويل الذي يُعد موضوع التمويل حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية، ويوم العلم ويوم الشباب والأجيال المستقبلية ويوم إزالة الكربون ويوم التكيف والزراعة ونظم الغذاء ويوم النوع الاجتماعي ويوم المياه ويوم المجتمع المدني ويوم الطاقة ويوم التنوع البيولوجي ويوم الحلول.

ما مكاسب مصر من استضافة القمة؟

المكاسب التي تحققها مصر من استضافة قمة المناخ متعددة ومتنوعة على مختلف المحاور، وهي كالآتي:

المحور البيئي:

أكد الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، أن المكاسب التي تعود على مصر من استضافتها قمة المناخ، أولها أنها تمثل صوت القارة الأفريقية، وهي أكثر القارات تأثراً بالتغيرات المناخية، ومن ثم وضع توصيات وحلول واقعية، سواء في شكل منح أو قروض أو تسهيلات لعمل مشروعات خضراء مستدامة.

المحور الاقتصادي:

قالت الدكتورة منال محمود خيري، أستاذ مناهج واستراتيجيات الاقتصاد بجامعة حلوان، إن البعد الاقتصادي يشكل بعدا مهما من أبعاد التنمية المستدامة، موضحة أن كل مشروعات مصر متهجة نحو المشروعات الخضراء، وبالوصول إلى عامي 2024-2025 ستكون 50% من المشروعات المصرية خضراء، وهي مشروعات تخدم وتسهم في التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وهي محور قمة المناخ مثل: مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتبطين الترع وحماية الشواطئ، مؤكدة أن قمة المناخ تناقش قضايا التمويل، وهي عنصر أساسي لتحقيق هذه المشروعات.

المحور السياحي:

من المتوقع أن تشهد شرم الشيخ، إقبالا سياحياً كبيراً خلال فترة انعقاد المؤتمر.