رئيس «نقل النواب»: مصر أصبحت حديث العالم باستضافتها قمة المناخ

أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، أن مصر أصبحت حديث العالم كله من خلال حديث كبار المسئولين بمختلف دول العالم ومختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية عن قمة المناخ التي تنطلق فعالياتها غداً بمدينة شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مصر نجحت في أن تضع أزمة المناخ على قمة اهتمامات المجتمع الدولي.

صورة إيجابية ومشرفة عن مصر

وأشاد «عابد» في بيان له اليوم، بمختلف التقارير العالمية التب تتحدث بصورة إيجابية ومشرفة عن مصر واستضافتها قمة المناخ، مشيراً إلى أن هذه التقارير تشير إلى أن العالم مر بظروف صعبة، تمثلت في وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وعودة صراع القوى الكبرى، وتريد مصر أن تقدم نفسها كممثل لجنوب الكرة الأرضية بسبب موقعها المتميز وهويتها كدولة عربية أفريقية، وباعتبارها بوابة إلى أفريقيا والشرق الأوسط، وأيضا في ظل تعميق مصر لشراكتها مع أوروبا في مجال الغاز واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك فإن مصر ستستخدم رئاستها لـ«كوب 27» من أجل إحداث توازن بين العمل المناخي وأمن الطاقة من خلال دعم الاستثمارات الدائمة في الغاز الطبيعي بالخارج، وبالتماشي مع أهداف التنمية للجنوب العالمي.

القاهرة تتولى قيادة التغير المناخي

وأعرب «عابد» عن سعادته الغامرة كمواطن مصري مثل كل المصريين بتأكيد التقارير الدولية بأن القاهرة تتولى القيادة في قضية التغير المناخي، وهي قضية عالمية حرجة، ما يضعها في قلب الدبلوماسية الدولية، ليس فقط كممثل لأفريقيا والشرق الأوسط، ولكن كممثل لجنوب العالم، معربا عن ثقته التامة في أن مصر ستحقق نجاحات كبيرة لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة المناخ لمختلف دول العالم بصفة عامة، والدول النامية بصفة خاصة، وعلى وجه الخصوص الدول الأفريقية، في ظل الاهتمام المصري الكبير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ.

وأعرب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن ثقته التامة في قدرة مصر على استغلال هذا الحدث العالمي الكبير لصالح الاقتصاد الوطني في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر، والترويج العالمي للسياحة المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة والكبيرة على خريطة السياحة العالمية، موجها التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على نجاحاتها الكبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في كل ما يتعلق باستعدادات مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي.