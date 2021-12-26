السيسي يوجه بمنع زراعة نبانات الزينة: «أي نقطة ميّة لازم نستخدمها»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنع زراعة نباتات الزينة، قائلًا «مفيش زراعة تاني لنباتات زينة، نشوف الموضوع ده يتعمل إزاي مادام نقطة المية اللي بستخدمها صالحة لنبانات مثمرة، ونقطة المية اللي هتكون مش صالحة نبقى نشوفها».

مشروع توشكى ناجح حتى لو 60% فقط من أراضيه صالحة للزراعة

وعن مشروع توشكى، أضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية ضمن أسبوع الصعيد: «المشروع ناجح، حتى لو 60% من الأراضي فقط صالحة للزراعة».

مش هنحط إيدنا على خدنا ونقول مش قادرين.. كل قطعة أرض لازم نزرعها

وتساءل رئيس الجمهورية: «هل عندنا أراضي في مصر غير الدلتا فيها أراضي صالحة للزراعة أكثر من 60%، لأ مفيش، حتى مستقبل مصر في وادي النطرون، هل الأراضي هناك صالحة 100%، الأرض اللي في الدلتا بس هي اللي قابلة للزراعة، والباقي بيعبر عن طبيعة أرضنا».

واستكمل الرئيس: «هل هنقعد إيدينا على خدنا ونقول مش قادرين؟.. مفيش نقطة مية إلا ونستخدمها ومفيش نقطة أرض إلا ونزرعها».