أسعار غطاء المراوح والتكييفات للحفاظ عليها خلال فصل الشتاء

في فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة يستغنى الناس عن استخدام المراوح والتكييفات لفترات طويلة، مما يجعلهم يحرصون على الحفاظ عليها وتغطيتها حتى العودة لاستخدامها مع بداية فصل الصيف، وتجنب التلف لركنها دون اهتمام أو عناية من الأتربة والأمطار وغيرها.

ويوجد عدد من المنتجات في الأسواق يتم استخدامها للحفاظ على الوحدات الخارجية للتكييف والمروحة.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز أسعار غطاء وحدات التكييف والمراوح خلال فصل الشتاء، وفق حد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار غطاءات التكييف والمراوح

غطاء تكييف شارب 1.5 حصان بسعر يصل إلى 90 جنيها.

غطاء تكييف كارير 2.25 حصان بسعر يصل إلى 99 جنيها.

غطاء تكييف 1.5 حصان يونيون آير بسعر يصل إلى 80 جنيها.

غطاء تكييف إل جي 2.25 حصان بسعر يصل إلى 105 جنيهات.

غطاء لتكييف الهواء يحمي من تراكم الغبارعلى التكييف، من 1.5 حصان إلى 2.25 حصان، مقاوم للماء، بسعر يصل إلى 55 جنيها.

غطاء تكييف شارب 2.25 حصان بسعر يصل إلى 94 جنيها.

غطاء تكييف الهواء للحماية من الغبار مقاوم للرطوبة والماء وسهل الاستخدام، تكييف 1.5 حصان - 110 × 30 بسعر يصل إلى 51 جنيها.

غطاء مروحة ستاند مقاوم للماء والرطوبة، شكل عشوائي بسعر يصل إلى 40 جنيها.

غطاء حماية مروحة أمان قابل للغسل في الصيف مضاد للغبار للأجهزة الكهربائية المنزلية بسعر يصل إلى 25 جنيها.

غطاء المروحة مقاوم للماء بسعر يصل إلى 40 جنيها.

شبكة حماية الأطفال

غطاء مروحة حامي للصيف قابل للغسيل ومقاومة للغبار، غطاء شبكي من المايكروفايبر، شبكة حماية للأطفال يوضع حول المروحة، بسعر يصل إلى 29 جنيها.

غطاء مروحة مستديرة ضد الغبار والماء للمروحة الكهربائية، بسعر يصل إلى 45 جنيها.