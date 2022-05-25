نصائح لترشيد استهلاك التكييفات للكهرباء في الصيف.. منها «تنظيف الفلتر»

التكييف أصبح من الأمور الأساسية في حياة الكثيرين، بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة صيفا، ونصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للمواطنين، للمحافظة على درجة حرارة الجسم، وتجنب الحرارة الشديدة وما يتبعها من «إجهاد حراري»، لذا يسعى عدد كبير من المواطنين، لشراء تكييف كهربائي سواء للوحدات السكنية، أو أماكن العمل، لتخفيف ارتفاع درجات الحرارة.

ووجّه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بعض الإرشادات والنصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء عند تشغيل التكييفات، وكيفية اختيار تكييفات موفرة للطاقة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وترصدها السطور التالية كما يلي:

نصائح شراء تكييف موفر للكهرباء

- عند تشغيل التكيف يجب إغلاق النوافذ حتى يعمل بكفاءة عالية وجهد كهربائي أقل، إذ إنّ وجود نوافذ مفتوحة يزيد معدل استهلاك الكهرباء به.

- يفضل تركيب التكييف في أماكن سهلة التهوية، يسهل فكها وصيانتها بشكل مستمر.

- يجب المواظبة المستمرة على تنظيف مرشح التكييف كل 15 يوما على الاقل، لتسهيل مرور الهواء النظيف، الذي يترتب عيله تقليل استخدام الكهرباء به.

ترشيد استهلاك الكهرباء

- التأكد من غلق التكييف بعد مغادرة الغرفة، لترشيد الاستهلاك الكهربائي.

- ضبط مؤشر التكييف على درجة حرارة لا تقل عن 25، لتقليل استهلاك الكهرباء.

- شراء تكييف مناسب للمكان الذي سيتم تركيبه فيه، فتركيب تكييف قدرته أقل من حاجة المكان، يؤثر على عمله، ويقلل عمره الافتراضي.

- عند اختيار التكييف، يجب التأكد من توافر مراكز صيانة، وقطع الغيار اللازمة له حالة حدوث أي أعطال.

- التأكد باستمرار من تنظيف الفلتر الخاص به كل فترة لزيادة كفاءته.

- التأكد قبل الإقبال على شراء التكييف إذا كان عداد الوحدة السكنية أو المحل التجاري يحتاج إلى تغيير ليتحمل عمل التكييف أم لا.