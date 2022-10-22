اعترافات المتهمين بسرقة 8 تكييفات بمشروع في أكتوبر: «اتلثمنا عشان مانتعرفش»

قررت جهات التحقيق حبس متهمين في قضية سرقة 8 أجهزة تكييف بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات وعرضهما على الطب الشرعي لعمل تحليل مخدرات لمعرفة إذا كانا يتعاطيان المخدرات من عدمه، بالإضافة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان تمهيدًا لتفريغها.

المتهمان مسجلان خطر

وفقًا للتحريات الأولية الخاصة بالواقعة، أوضحت أن التشكيل العصابي المكون من شخصين تخصصا في السرقة لهما معلومات جنائية، وأنهما اعتادا على ارتكاب وقائع أخرى أدليا بها في التحقيقات، وأنهما ارتكبا الواقعة عن طريق ارتداء لثام الوجه واستهدافهما أحد الكرفانات في مشروع تحت الإنشاء بدائرة القسم، وقيامهما بتقييد الخفير بالحبال تحت تهديد السلاح وسرقة 8 تكييفات.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما حضر أحد المواطنين لقسم شرطة أكتوبر، لتحرير محضر بقيام ملثمين بسرقة 8 أجهزة تكييف من داخل كرفانات في مشروع تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، وعقب تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذي نجح في كشف غموض الواقعة، وتبين أن اثنين من المسجلين خطر سرقات هما وراء ارتكاب الواقعة، وبعمل التحريات تم تحديد مكان اختبائهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما وبحوزتهما المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الرأي القانوني

وحول الموقف القانوني يقول حمدي العربي المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.