وزير الصحة يبحث الإجراءات اللازمة لدخول مستشفى «شرق النيل» الخدمة ببني سويف

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المستشفى المركزي بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، لمناقشة مستجدات الوضع الحالي بها، وبحث إجراءات وخطوات دخولها الخدمة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الجولات الميدانية الدورية من وزير الصحة بمحافظات الجمهورية، لمتابعة الإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت الطبية الجاري تنفيذها، وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل بالقطاع الصحي، وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بحث مقترحات تشغيل مستشفى شرق النيل ببني سويف

وخلال الزيارة تفقد الوزير والمحافظ مكونات المستشفى التي جرى إنشاؤها عن طريق جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، حيث وجه الوزير بدراسة الإمكانات المتاحة في المستشفى والأجهزة الطبية التي جرى توفيرها والأخذ في الاعتبار متطلبات المنطقة السكنية المجاورة للمستشفى بمنطقة شرق النيل.

وشملت المقترحات: إمكانية إنشاء مركز للغسيل الكلوي أو مستشفى لجراحات اليوم الواحد، أو مركز طبي متكامل يقدم خدمة صحية متكاملة لأهالي المنطقة بالشرق.

محافظ بني سويف: جهود كبيرة لتشغيل مستشفى شرق النيل

من جانبه، أشار المحافظ إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للاستفادة من المستشفى، وتشغيلها طبقاً لللمواصفات والاشتراطات الطبية المطابقة وإمكانية تقديمها للخدمات الطبية المتكاملة.

وتضمنت تلك الجهود إجراءات تنسيقية مع قيادات وزارة الصحة، حيث تكاملت الجهود واتفقت على أهمية الاستفادة من هذا المبنى الذي وفرته الدولة لخدمة المواطنين، بخاصة وأن تلك المنطقة تشهد زيادة في النمو السكاني.

رافق المحافظ خلال الزيارة : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ: النائب على بدر، النائب سامي توفيق، النائب نادر نسيم، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية.