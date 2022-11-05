تنفيذ 113 مشروعا في سوهاج ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري

نفذت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرى مركز دار السلام في محافظة سوهاج، نحو 113 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين.

وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن خطة مشروعات حياة كريمة بقرى مركز دار السلام، تشمل 14 مشروعا للصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة، و16 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و19 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وتطوير 24 وحدة صحية، منها 15 إنشاء جديد، و9 رفع كفاءة، وإنشاء 3 مراكز طب أسرة، بالإضافة إلى 5 نقاط إسعاف.

إنشاء وإحلال وتجديد 5 كباري

وأشار «الفقي»، في بيان، اليوم السبت، إلى أن خطة مبادرة بمركز دار السلام تشمل أيضا إنشاء وإحلال وتجديد 5 كباري أعلى الترعة الفاروقية، ورفع كفاءة 4 طرق داخلية، و إنشاء 4 مجمعات للخدمات الحكومية، و4 مجمعات للخدمات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 11 مركز شباب، منها 8 إنشاء جديد، و 3 رفع كفاءة، وإنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة 2 وحدة اجتماعية.

الانتهاء من المشروعات بنسب تنفيذ 100%

وأكد محافظ سوهاج، الانتهاء من العديد من تلك المشروعات بنسب تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى كباري الري، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة.