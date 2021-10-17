80 شابا وفتاة من ذوي الهمم يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» بسوهاج

التقى أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، 80 من الشباب والفتيات والطلاب ذوي الهمم، وأولياء أمورهم، مع بداية جولتهم الميدانية التي نظمتها المحافظة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرى مركز طما، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «من حقك تعرف»، والتي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

ورحب نائب المحافظ بشباب وفتيات المحافظة من ذوي الهمم، ونقل لهم تحيات المحافظ، مؤكدا أنهم عنصر أساسي في الدولة المصرية، وفي الجمهورية الجديدة، ولهم دور بارز في خدمة وبناء المجتمع، ومشاركتهم الفعالة في جميع البرامج التنموية بالمحافظة، متمنيها لهم جولة موفقة في زيارتهم للمشروعات القومية والتعرف عليها.

الشباب يتفقدون المدرسة الفكرية بكوم العرب

رافق شباب ذوي الهمم خلال جولتهم كل من حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، حيث بدأوا جولتهم بزيارة مشروع إنشاء المدرسة الفكرية بكوم العرب، واستمعوا إلى شرح مفصل عن المدرسة والخدمات التي تقدمها للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تفقدوا أعمال إنشاء محطة صرف صحي قرية كوم إشقاو بمركز طما لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها 90% .

وعقب انتهاء زيارتهم لمركز طما قام وفد شباب ذوي الهمم بزيارة عدد من المشروعات بمركز ومدينة طهطا، حيث تفقدوا بوابة مدخل مدينة طهطا البحري، ثم الحديقة العامة بمدينة طهطا.

واستمع شباب ذوي الهمم خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وما توفره من خدمات للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بمحافظة سوهاج.