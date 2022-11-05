أول وفود قمة المناخ في شرم الشيخ.. السعودية والإمارات والسويد وبريطانيا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، وفود السعودية واليمن والجزائر أول الوفود التي وصلت خلال الساعات الماضية الي مدينة شرم الشيخ المشاركة في قمة المناخ المقرر انطلاقها صباح غد الأحد، وذلك وفقاً للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن».

وبحسب المحافظ فأنه جرى استقبال وفود من الإمارات المتحدة والسويد وبريطانيا أيضا خلال الساعات الماضية ونقلوا إلى الفنادق للإقامة بها استعدادا لمشاركتهم في قمة المناخ.

وأشار إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد في صالات المطارات بالكامل استعدادا لوصول الوفود على مدار الساعات القليلة المقبلة.

حجز 25 ألف غرفة سياحية في شرم الشيخ

وقالت مصادر في غرفة السياحة بجنوب سيناء لـ«الوطن»، إنه جرى تأكيد حجز 25 ألف غرفة سياحية في فنادق شرم الشيخ المنتشرة في المدينة بالكامل.

وأكدت المصادر أنه تم إلغاء كافة الإجازات ورفع حالة الطوارئ على مدار انعقاد أيام قمة المناخ لاستقبال الضيوف المشاركين.

انطلاق قمة المناخ صباح غد الأحد بمشاركة 40 ألف مشترك

العالم يجتمع في شرم الشيخ غدا وحتى 18 نوفمبر الجاري بمشاركة 100 رئيس دولة وحكومة وعشرات الآلاف من المندوبين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتضم المنطقة الزرقاء مركز المؤتمرات الذي من المقرر أن تجري فيه جميع المفاوضات بين المندوبين وسيتم تنظيم قائمة طويلة من الأحداث الديناميكية من الحكومات والمراقبين المعتمدين بما في ذلك الشباب والعلماء.

كما تقع المنطقة الخضراء على مساحة 22500 متر مربع ومخصصة لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنانين من جميع أنحاء العالم وهي مساحة إضافية للحضور والمشاركة.