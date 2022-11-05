أحمد الطاهري يعلن إطلاق التطبيق الإلكتروني لـ «القاهرة الإخبارية»

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق التطبيق الإلكتروني للقاهرة الإخبارية والنسخة الإنجليزية من الموقع الإلكتروني بالتزامن مع مؤتمر المناخ.

انطلاق «القاهرة الإخبارية» بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ

وانطلقت قناة «القاهرة الإخبارية»، على تردد 11747V، بالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» بمدينة شرم الشيخ، وتضم عدداً كبيراً من الكوادر المصرية والعربية، ومذيعين على أعلى درجة من الخبرة والكفاءة، بخلاف شبكة مراسلين تقوم بتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بعمق وتحليل كبيرين من مختلف أنحاء العالم العربي والغربي.

«هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»

وترفع قناة «القاهرة الإخبارية»، شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»، وكانت صاحبة انطلاقة قوية في المنطقة وأصبحت صوتاً مهماً للعالم العربي، والتعامل مع الأحداث الجارية بعمق وموضوعية ودقة متناهية، خاصة أنها تضم فريقاً من المذيعين الأكفاء ممن لهم باع طويل في القنوات الإقليمية والدولية، ومراسلين من مختلف أنحاء دول العالم قادرين على المنافسة.