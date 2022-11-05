مراسل «القاهرة الإخبارية» بموسكو: أوروبا ليس أمامها إلا شراء الغاز الروسي

أكد حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الروسية موسكو أن أسعار الغاز الروسي الذي كانت تصدره روسيا لأوروبا كانت أسعارا رخيصة وأن أي بديل لهذه الأسعار ستكون مرتفعة جِدًّا مقارنة بأسعار الغاز الروسي.

وأوضح «مشيك» خلال مداخلة مع الإعلامية رشا عماد في برنامج «المراقب» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تأمين الغاز البديل يحتاج إلى وقت، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية لا تجد أمامها الوقت لتأمين بديل للغاز الروسي.

اتهامات لأمريكا وبريطانيا بتخريب خط الغاز

ولفت إلى أن الخطوط التي كانت تصدر الغاز الروسي لأوروبا تعرضت للضرب والتخريب مشيرًا إلى أن الاتهام الذي وجهه الخبراء والمراقبين في روسيا كان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نظرًا لأن بوتين في تصريحاته خلال أسبوع الطاقة الروسي تحدث عن استفادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبولندا وأوكرانيا هم الجهات المستفيدة من الاعتداء على خط نوردستريم.

وأكد أن الدول الأوروبية بدأت شراء الغاز الروسي المسال لافتًا إلى أن هذا الغاز يتم نقله عبر ناقلات ضخمة ولا يحتاج إلى خطوط ويتم نقله بَحْرِيًّا مشددًا على أن الدول الأوروبية ليس أمامها أي حل إلا الالتزام وشراء الغاز الروسي.