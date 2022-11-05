طريقة زراعة الخضروات في المنزل لربات البيوت تزامنا مع مؤتمر قمة المناخ

تسعى ربات البيوت لتوفير كل احتياجات أسرها من الحاجات الأولية، بتسوق الخضروات والفاكهة، لتوفير الطعام لأفراد الأسرة، ويمكن للسيدات زراعة الخضروات في البلكونات وأسطح المنازل بأبسط الطرق، يأتي ذلك بالتزامن مع عقد مؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، لمواجهة تغيرات المناخ.

وتستعرض «الوطن»، خلال سطور التقرير التالية، طريقة لتحقيق الاكتفاء وتوفير الحاجات الأولية بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، بتطبيق الزراعة فوق أسطح المنازل وفي البلكونات، وفي هذا الصدد يوضح المهندس الزراعي محمد عطية، في تصريح لـ«الوطن»، كيفية زراعة الخضروات التي تحتاجها سيدات المنازل يوميا في الطهي، مثل البطاطس، الطماطم، الفلفل بأنواعه والفواكه.

تجهيز التربة الزراعية بأبسط الإمكانيات

ويتابع «عطية» موضحا طريقة زراعة البطاطس والبطاطا في قصاري وتركها على أسطح المنزل أو في «البلكونة»، لافتا إلى إحضار قصاري زرع ذات أحجام مختلفة حسب الرغبة، بداية من القصاري ذات قطر 35 سم، ثم وضع كمية من الرمل لتكوين التربة الزراعية، وإضافة 100 جم كبريت زراعي، و100 جم كمبوست «سماد عضوي» وصب مياه عليها حوالي نصف لتر.

طريقة زراعة الخضروات في المنزل

ويضيف «عطية» قائلا: «بمجرد تجهيز القصاري الزراعية بإضافة التربة والسماد والكبريت تكون جاهزة للزراعة»، لافتا إلى الخطوة التالية وهي تقطيع ثمار البطاطا والبطاطس إلى أجزاء صغيرة، ويتم غرسها في التربة بالدرنات «محل الإنبات»، معلقا: «يمكن زراعتها في شهر نوفمبر أو على مدار العام، مع مراعاة الري وفق درجات الحرارة»، حسب قوله.

زراعة البطاطس والبطاطا في البلكونات

ويشير المهندس الزراعي إلى جودة التربة الرملية، خاصة أنها تحافظ على البطاطس وتمنعها من العفن مقارنة بالتربة الطينية، وذلك كونها تعمل على تصفية نفسها سريعا من المياه، لافتا إلى ري القصاري المنزرعة بالبطاطس بمعدل 3 أيام أسبوعيا في الشتاء بينما يكون الري يوميا في الصيف، وذلك يتوقف أيضا على عمر النبات فكلما كان عمره صغيرا يقل الري نسبيا.

مواجهة تغيرات المناخ بالزراعة

واختتم حديثه قائلا إن العالم بحاجة لتوفير الاحتياجات الأولية خاصة من المواد الغذائية من خلال الزراعة بأبسط وأقل التكاليف بالتزامن مع تغيرات المناخ التي يواجهها العالم، بزراعة الخضروات والفاكهة على أسطح المنازل والبلكونات أو في المساحات الفضاء الصغيرة أمام المنزل.