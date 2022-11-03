زراعة 39 ألف فدان من البنجر في محافظة الشرقية

تستهدف مديرية الزراعة في محافظة الشرقية، زراعة 81950 فدانا من محصول البنجر بنظام الزراعة التعاقدية، كونه ضمن المحاصيل الاستراتيجية المهمة، ومصدرًا مهام لصناعة السكر، وهو من المحاصيل الشتوية، وتبدأ زراعته في أول شهر أكتوبر.

زراعة 39 ألف فدان من محصول البنجر:

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من زراعة 39 ألفا و 229 فدانا من محصول البنجر في حقول الشرقية، من إجمالي المساحة المستهدفة التي تبلغ مساحتها 81 ألفا و 950 فدانا.

مستهدف زراعة 81 فدانا

وأوضح «نصير»، أن الدولة تسعى لزيادة الناتج من محصول البنجر كونه يدخل في عدة صناعات أبرزها صناعة السكر، لافتا إلى متوقع زيادة المستهدف بمحافظة الشرقية، من 81 ألف فدان إلى 85 ألفا من المساحة الكلية المنزرعة بمحصول البنجر.

يذكر أن البنجر محصول شتوي ويُزرع بكثافة في شمال الشرقية مقارنة بباقي أنحاء المحافظة جغرافيا، وتبدأ زراعته في الفترة الزمنية من شهر أكتوبر وحتى شهر نوفمبر، وأوضح مدير عام الزراعة طريقة زراعته إما بالبذور أو الشتلات على حد سواء، وتبدأ زراعته بتجهيز الحقل بالحرث وتسوية التربة وتخطيطها هندسية لقنوات وبتون، ومدها بالأسمدة اللازمة بالسوبر فوسفات ثم الري بالغمر، بينما تنتهي الحقول في محافظة الشرقية من حصاد المحاصيل الزراعية الصيفية وتتجهز لزراعة المحاصيل الشتوية.